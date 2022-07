Série d’été – 1972, la sulfureuse: entre la poire et le fromage, un carnage signé Luis Buñuel

Dommage qu’Un chien andalou ne soit pas sorti en 1972. Ou Belle de Jour ou Cet obscur objet du désir, ça, c’étaient de beaux scandales. Si Le charme discret de la bourgeoisie n’est pas le plus perturbant des films de Buñuel, il trouve pourtant parfaitement sa place au sein de la sulfureuse 1972.

Le scénario tient en une phrase : un dîner est sans cesse repoussé pour des raisons plus absurdes les unes que les autres. Tout repose sur cette répétition et la frustration qu’elle engendre. Par sept fois, les convives voient leur repas interrompu (avec crescendo, sinon ce n’est pas drôle) pour des raisons diverses, de la plus simple (une erreur de date) à la plus alambiquée (le meurtre). L’intrigue, découpée en tableaux comme une griffe sur un disque, comme un épisode qui se répète inlassablement, se révèle donc très mécanique, sobre et décousue comme un rêve dont on sent qu’il est en train de glisser lentement vers le cauchemar.