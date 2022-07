Notre système de pension doit être plus inclusif

Ce sont là avant tout des questions empiriques. Armés des données nécessaires, nous pourrions facilement y apporter des réponses pour guider nos choix de politique publique. Cet effort de recherche a malheureusement rarement été fait en Belgique, y compris lors de l’élaboration de la politique des retraites. L’utilisation de la recherche pour inspirer les politiques est en effet l’exception plutôt que la règle. Les administrations disposent de données fantastiques, mais l’accessibilité à ces données pour la recherche reste médiocre. À lire aussi Karine Lalieux, ministre des Pensions: «Il n’y aura pas de réforme si l’objectif est de diminuer les droits de nos aînés»

En l’absence de données et d’analyses approfondies dans le contexte belge, nous devons nous limiter à quelques principes de base et à des idées venant d’autres pays afin de revoir les mesures proposées.

Une double perte pour le Trésor belge

Premièrement, éviter les incitations financières perverses. Dans la majorité des pays, on bénéficie d’une pension plus généreuse si on travaille plus longtemps. Ceux qui contribuent davantage récupèrent cette somme dans une certaine mesure. De la même manière, on peut s’attendre à ce que les personnes qui liquident leur pension de retraite à un âge plus jeune reçoivent une prestation plus faible. Après tout, ils bénéficient de leur retraite pendant une plus longue période. La Belgique est cependant l’un des rares pays où cette logique ne s’applique pas. En Belgique, vous perdez au contraire des avantages en ne liquidant pas votre pension le plus tôt possible. À cela s’ajoute la contrainte additionnelle que l’on doit cesser de travailler – et donc de cotiser – pour bénéficier de ces avantages. Le trésor belge perd donc deux fois. Aujourd’hui, les partis gouvernementaux discutent vivement de l’âge auquel les gens pourraient liquider leur pension de retraite et donc cesser de travailler. À 60 ans, ou seulement à un âge plus avancé ? Après une carrière de 44 ans, ou avant ? Il s’agirait cependant là d’un non-sujet si au lieu de coupler liquidation et cessation d’activité, forçant ainsi quiconque souhaite toucher sa pension à cesser de travailler, on avait un système à la scandinave où les individus peuvent continuer de travailler tout en touchant leur pension. Alternativement, on pourrait au moins faire en sorte que les pensions touchées soient ajustées pour l’âge de liquidation.

L’impact limité d’un bonus pension

Deuxièmement, les incitations financières ne peuvent à elles seules résoudre le problème. Pour encourager les gens à travailler plus longtemps, nous réduisons la pension des personnes qui quittent prématurément le marché du travail en faveur de celles qui restent actives plus longtemps. Nos recherches en Suède – où les données sont riches et accessibles pour la recherche – montrent que les personnes qui quittent le marché du travail tôt sont beaucoup moins riches. De plus, elles ont une espérance de vie plus courte et on constate que leur départ à la retraite est précédé d'une détérioration de leur santé. L'inverse est vrai pour les personnes qui peuvent continuer à travailler après l'âge de 65 ans. Le bonus de pension proposé qui encourage à travailler plus tard dans la vie est donc régressif.

En outre, des recherches antérieures montrent que l’impact d’un bonus de pension sur la carrière active est limité, en particulier lorsqu’on le compare à l’impact des modifications de l’âge légal de la retraite. La perception générale que la norme à suivre, imposée par la prescription politique de l’âge légal de départ, est de prendre sa retraite a 67 ans, aurait ainsi plus d’impact que les incitations financières qui y sont liées.