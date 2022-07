Boris Johnson, une chute qui doit beaucoup à Shakespeare!

La démission de Boris Johnson, de la direction du parti conservateur et prochainement du poste de Premier ministre, se lit un peu comme une tragi-comédie du maître de Stratford-sur-Avon

Nul plus que Shakespeare n’imbibe l’Angleterre. Rien de ce qui la touche ne peut se comprendre sans lui. La démission de Boris Johnson, de la direction du parti conservateur et prochainement du poste de Premier ministre, se lit un peu comme une tragi-comédie du maître de Stratford-sur-Avon. Après tout, une grande partie de l’œuvre du barde est consacrée aux dirigeants à l’ambition démesurée, aveuglés par le pouvoir, qui passent leur temps à trucider leurs ennemis, vrais ou supposés, aux complots, mensonges et autres adultères.

Celui que l’on surnommait jadis « Boris-le magnifique » apparaît comme la copie conforme de Sir John Fastolf, symbole des perversions et de l’amoralisme que l’on sait. A moins que l’intéressé ne ressemble en fait au roi Lear saisi par le vertige du pouvoir dont le manteau de pourpre et d’or cache en fait les bras dénudés et frêles.