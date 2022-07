Coronavirus: Bruxelles et la Flandre repassent en rouge foncé

Selon le centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Bruxelles et la Flandre sont repassés en rouge foncé sur la carte européenne.

Bruxelles et la Flandre sont repassées en rouge foncé sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), mise à jour jeudi. La Wallonie conserve pour l’instant sa robe rouge, plus claire.

L’ECDC publie chaque jeudi une carte européenne basée sur l’incidence sur 14 jours pondérés par la couverture vaccinale de chaque région. Elle propose quatre couleurs en fonction de la gravité de la situation épidémiologique: vert, orange, rouge et rouge foncé. Certaines zones sont également affichées en gris foncé, lorsque le taux de test est insuffisant, ou en gris clair, signe d’un manque de données.