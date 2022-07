Météo: le thermomètre s’approchera des 30 degrés la semaine prochaine

Alors que températures oscilleront entre les 20 et les 25 degrés ce week-end, elles devraient atteindre les 30 degrés la semaine prochaine.

Par Belga et rédaction

Vendredi, le soleil sera présent le matin, puis des nuages cumuliformes se développeront dans l’intérieur du pays en cours de journée. Le ciel restera ensoleillé dans la région côtière. Les maxima varieront entre 19ºC sur les hauts plateaux de l’Ardenne, 19 ou 20ºC le long du littoral et localement 24ºC dans l’intérieur du pays. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel se dégagera à partir de l’ouest, mais les nuages bas pourront rester accrochés aux régions frontalières avec l’Allemagne. Le refroidissement nocturne sera plus marqué avec des minima de 8 à 12ºC. Le vent de nord à nord-ouest faiblira.

Samedi, les nuages se reformeront en cours de journée mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Les maxima varieront entre 19 et 25ºC. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest, le long du littoral parfois assez fort.

Dimanche, le temps restera généralement sec avec la possibilité d’une averse locale sur l’est en cours de journée. Les maxima se situeront entre 18 et 22 ou 23 degrés avec un vent modéré de secteur nord.

C’est à partir de la semaine prochaine que les températures vont vraiment monter. Lundi, le temps sera sec et plus ensoleillé avec des maxima compris entre 20 et 25 degrés, sous un vent faible à modéré de nord-est.

À lire aussi Canicules: «Quoi qu’on fasse, les épisodes de chaleur vont augmenter»

Mardi, le temps sera à nouveau sec et généralement ensoleillé avec parfois des voiles d’altitude. Il fera plus chaud, avec des maxima de 24 à 29 degrés. Le vent sera faible de direction variable.