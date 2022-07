Nick Kyrgios, de la dépression à la folle ambition

On croise les doigts, ce vendredi, pour que la demi-finale entre Nick Kyrgios et Rafael Nadal ait bien lieu dans des conditions acceptables, ce qui dépendra de l’évolution de la blessure aux abdos de l’Espagnol. Nick Kyrgios a lui aussi connu quelques problèmes à l’épaule lors de son 8e de finale, contre l’Américain Nakashima. Le fantas(ti)que Australien n’a d’ailleurs pas vécu un parcours facile dans ce Wimbledon qui pourrait enfin transformer sa vie. Même si à 27 ans, on ne changera plus l’enfant terrible de Canberra. On l’a encore vu cracher vers un fan anglais dès son 1er tour, déjà en 5 sets, contre l’invité britannique Paul Jubb. Ce qui lui a valu une nouvelle amende de 10.000$ et le titre de « cretinous » dans le Daily Mail. Et il s’est aussi fait traiter de « tyran de bac à sable » par un Stefanos Tsitsipas qui a pété les plombs lors de leur duel au 3e tour.