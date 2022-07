Coronavirus : invité de la RTBF, Emmanuel André encourage vivement la quatrième dose pour les plus fragiles

Ce qu’on observe et ce qu’on a déjà observé plusieurs fois depuis le début de l’année, ce sont des pics épidémiques et à chaque fois des sous-variants d’Omicron. Aujourd’hui, on est dans cette troisième phase de ce troisième pic qui commence a affirmé Emmanuel André, sur les ondes de la RTBF jeudi 7 juillet au matin.

La solution reste le vaccin

D’après le médecin microbiologiste, le nombre d’infections va se multiplier dans les jours qui viennent et cela se voit déjà. Une tendance qui va, de plus, s’accélérer. « Et puis inévitablement » remarque Emmanuel André, d’ici « quelques semaines, diminuer » et ce, jusqu’à l’apparition du « prochain variant ou sous-variant ».

Face à cela, la solution reste donc la vaccination. « C’est vraiment quelque chose qui nous a permis de changer de paradigme dans la façon de vivre cette crise » rappelle le scientifique qui souligne par ailleurs l’efficacité irréfutable du vaccin contre les formes sévères. Et ce, surtout chez les personnes les plus vulnérables : « la durée de protection a tendance à diminuer avec les semaines, les mois… C’est pour ça que pour les personnes plus fragiles, celles qui sont plus à risque de faire des formes sévères du covid, il est nécessaire de faire des doses répétées du vaccin ».

Assure l’immunité collective

L’idée est ainsi de garder une immunité stable et active : « Pour les personnes de plus de 65 ans et/ou celles pour qui ont un système immunitaire faible, il est très clair qu’il faut pouvoir se mettre à jour par rapport au schéma de vaccination ». Et d’ajouter que la vaccination est « le meilleur outil qu’on a aujourd’hui, même s’il y a d’autres outils qui commencent à arriver ».