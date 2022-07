Deux nouveaux athlètes belges sélectionnés pour les Mondiaux d’athlétisme

Après avoir perdu un représentant ce jeudi matin avec le forfait de Thomas Van der Plaetsen (décathlon), la délégation belge pour les Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet) en a regagné deux en fin d’après-midi avec les « repêchages », par World Athletics, de Ruben Verheyden (1.500 m) et Vanessa Scaunet (800 m). Déjà sélectionnée pour le relais 4 x 400 m, Naomi Van den Broeck, la récente championne de Belgique du 400 m et la seule des trois qui ne sera pas une néophyte à ce niveau, pourra également disputer son épreuve individuelle.

« Les Suisses s’étaient plaints récemment auprès de la Fédération internationale de la négligence administrative de la France, qui n’avait pas signalé que certains de ses qualifiés ne seraient finalement pas présents, ce qui laissait des ‘trous’ dans certaines épreuves », explique Frédéric Kimmlingen, le directeur technique de la Ligue francophone (LBFA). « Je ne sais pas si c’est ce qui a incité World Athletics à réagir mais nous avons reçu et accepté les invitations pour nos trois athlètes ce jeudi. Tous sont évidemment ravis, surtout Naomi et Vanessa qui trouveront là une belle occasion de s’aguerrir un peu plus au plus haut niveau et d’être dans les meilleures conditions pour – peut-être – réussir leur minimum pour l’Euro de Munich, à la mi-août. »