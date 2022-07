Réforme du calendrier scolaire: voici quand auront lieu le CEB, le CE1D et le CESS

Selon la ministre, les épreuves du CEB, organisées pour la fin des études primaires, auront lieu les matinées des lundi 26, mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 juin.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles a arrêté les dates des épreuves certificatives du CEB du CE1D et du CESS à la fin du mois de juin, l’an prochain, a affirmé jeudi la ministre de l’Education Caroline Désir (PS), interrogée en commission du parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles.

L’épreuve externe commune organisée au terme du premier degré de l’enseignement secondaire, le CE1D, aura lieu le vendredi 23 juin pour la partie écrite du volet langues modernes, et entre les 23 et 28 juin pour la partie orale. L’épreuve de mathématique sera organisée le 26 juin, celle de français le 27, et l’épreuve de sciences aura lieu le 28 juin.