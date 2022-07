Wout van Aert après avoir passé la 6e étape à l’avant: «J’ai essayé de profiter de mon dernier jour en jaune»

Le Belge s’est échappé avec deux autres coureurs dans cette étape, restant plus de 130 km à l’avant.

Wout van Aert a perdu son maillot jaune, mais avec panache, jeudi, au terme de la 6e étape du Tour de France. Le coureur de Jumbo-Visma a multiplié les attaques et a finalement passé 135 km à l’avant, d’abord avec le Danois Jakob Fuglsang et l’Américain Quinn Simmons, puis seul devant. « J’ai essayé de profiter de mon dernier jour en jaune », a confié van Aert au micro de France Télévision.

« Je suis content de changer », a souri van Aert qui portera désormais le vert, son objectif du Tour, en course. « Le jaune est le plus beau maillot, mais cela m’a valu quelques journées intenses. Aujourd’hui, j’espérais être dans l’échappée. Mais pour y arriver, j’ai beaucoup donné. J’ai pensé que je devais essayer de profiter de mon dernier jour en jaune et de donner quelque chose au public. »