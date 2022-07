La jeune génération assume ses responsabilités

Si les Red Panthers ont atteint ce niveau, aujourd’hui, c’est aussi parce que la concurrence n’a jamais été aussi forte dans le groupe. Les plus jeunes épatent par leur maturité et leurs qualités. De quoi assurer un avenir radieux à cette équipe pour les prochains rendez-vous internationaux.

La phase de poule de la Coupe du monde s’est donc achevée, mercredi soir, pour la Belgique avec un succès ne suscitant aucune discussion face au Japon. L’équipe monte clairement en puissance avant le match de barrage programmé face au Chili, samedi, et elle retrouve le niveau affiché lors des dernières semaines de Pro League. Si le bilan tiré par Raoul Ehren était des plus positifs à l’issue des trois premières rencontres malgré la deuxième place dans le groupe D, le sélectionneur néerlandais se réjouissait également des prestations de sa jeune garde puisque les Panthères alignent l’équipe la plus jeune du tournoi avec une moyenne d’âge de 24,1 ans. Assurément la plus grande satisfaction de cette première semaine de tournoi. « Elles sont sept à disputer leur première Coupe du monde », précise d’ailleurs l’une des trois co-capitaines, Michelle Struijk. « Nous possédons une équipe très jeune et c’est impressionnant de voir ce que les jeunes arrivent à proposer en termes de calme et de maîtrise dans le jeu.