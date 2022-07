«À propos», le podcast du Soir du 8 juin: Boris Johnson, Tour de France…

Il aura déjà eu neuf vies. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a finalement renoncé à la tête de son parti. Il reste Premier ministre pour le moment, mais seulement jusqu’à l’automne, le temps de trouver un successeur. Les départs se multipliaient ces derniers jours au sein de son gouvernement. Les scandales se sont enchaînés dans sa vie politique. L’homme dit « téflon », tant les accusations ont pu glisser sur lui sans l’atteindre, a fini par devenir un chef trop encombrant pour son parti. Philippe de Boeck est chef du service monde chez nous. Il revient avec nous sur le parcours de cette personnalité extravagante.

La première semaine du tour de France a déjà livré son lot de surprises, avec une confirmation au terme de l’étape d’hier. Le Slovène Pogacar, double vainqueur sortant, est en jaune… peut-être jusqu’à Paris. On a tiré le bilan de ces premiers jours de course avec notre expert Stéphane Thirion. On lui a demandé si, entre Yves Lampaert et les chevauchées de Wout Van Aert, on assistait au tour des Belges.