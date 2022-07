C’est déjà trop facile pour Pogacar

Deux mèches et plus seulement une sortaient du casque de Tadej Pogacar à l’arrivée de Longwy. L’aileron de requin ne lui suffisait plus, voilà donc maintenant qu’il utilise aussi la queue pour se positionner dans le banc des carnassiers, enfin ceux que le Slovène pensait aussi gourmands que lui. En surveillance pendant quatre heures du coup de panache de Wout van Aert, tranquillement installé au cœur du peloton qui roulait pourtant à bloc, le dossard numéro un s’est étonné dans un premier temps de l’entêtement des maillots bonbon de l’équipe EF, certes déterminée à prendre le pouvoir avec Powless.