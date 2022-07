Wout Van Aert, David Goffin et Boris Johnson: les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

Wout Van Aert

On n’est jamais déçu avec Wout Van Aert ! Trois fois deuxième d’étape au Tour de France, il faut le faire ! Maillot jaune, c’est toujours un exploit. Le Cap Blanc-Nez pointe le bout du sien (de nez), le voilà à l’attaque, et vainqueur. Sur les pavés, il tombe, manque de foncer dans une voiture, est lâché, revient et sauve sa tunique. Et vers Longwy, toujours devant. Jusqu’à quelques kilomètres de l’arrivée, hélas...

