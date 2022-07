Liege Airport veut favoriser les avions moins bruyants et de jour

Le Conseil d’administration de Liege Airport a adopté un nouveau principe de taxation des avions qui fréquentent le tarmac liégeois. Jusqu’ici, comme dans de nombreux autres, la redevance d’atterrissage d’un avion tenait uniquement compte du poids de l’avion lorsqu’il touchait la piste. Plus un avion était gros et chargé, plus il payait. Une logique compréhensible pour un aéroport dont la spécialité est le transport de marchandise. Donc un avion ancien, par définition plus bruyant, lourd (qui doit pousser les moteurs plus fort pour décoller) et décollant en plein milieu de la nuit payait la même chose qu’un avion neuf, peu chargé qui décollait de jour. Cette situation causait un reproche récurrent de la part des riverains et des personnes critiques envers l’aéroport.