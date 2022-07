Sur la situation de Raskin: «On est focalisé sur une option de prolongation»

Un autre dossier chaud mène à Nicolas Raskin, qui sera en fin de contrat le 30 juin 2023. De deux choses l’une, dès lors : ou il prolonge on bail en bord de Meuse, à des conditions financières inévitablement revues à la hausse, ou le Standard devra accepter qu’il s’en aille. « On est en discussion avec lui et son agent pour trouver une solution de prolongation », assure Pierre Locht. « L’objectif est que ça aboutisse, mais il faut pour cela que les deux parties le veuillent. Je sais que le joueur attend de voir comment les choses vont évoluer, quelle sera la dynamique qui va être mise en place et la valeur de l’équipe. Il n’y a pas de pression pour que la discussion aboutisse dans les prochains jours, mais il va falloir qu’elle avance quand même. Pour le moment, cela se fait de manière sereine. Il y a beaucoup d’intérêts pour Nicolas, mais on n’est pas dans l’optique de discuter d’un transfert. On est focalisé à l’heure actuelle sur une option de prolongation.