Podcast - Typhanie Afschrift: «Aujourd'hui, je suis fière et je suis heureuse»

Par Pierre Fagnart Publié le 7/07/2022 à 20:06 Temps de lecture: 1 min

Habitué des plateaux télé et sommité du droit fiscal, l’avocat Thierry Afschrift a donné rendez-vous au Soir pour raconter sa transition de genre. Arrivés au cabinet spécialisé en droit fiscal, c’est Typhanie qui nous accueille. Enfance, famille, vie professionnelle et questionnements personnels, Typhanie n’a rien évité des questions de Béatrice Delvaux et de Xavier Counasse. Un entretien fleuve, sincère et profondément humain que l’on vous propose de découvrir en version audio.

