Autorité de protection des données: David Stevens et Charlotte Dereppe virés

Selon nos informations, la majorité Vivaldi s’est entendue pour licencier le président de l’Autorité de protection des données (APD), David Stevens, et sa codirectrice et lanceuse d’alerte, Charlotte Dereppe. Le point doit être voté ce vendredi, à huis clos, en commission Justice à la Chambre. Et confirmé en plénière, à l’arrache, la semaine prochaine.