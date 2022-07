Wout van Aert change de look avec élégance

Il cède le maillot jaune au terme de la 6e étape et s’habille de vert.

De Nyborg à Longwy, l’aventure a été superbe, riche d’émotions contrastées et d’exploits athlétiques hors du commun. Au bout de la plus longue étape de ce Tour 2022, près de 220 bornes sur des routes ardennaises venteuses, Wout van Aert s’est résolu à céder la tunique jaune qu’il avait enfilée au Danemark. Avec un sourire émoussé par les efforts stakhanovistes consentis lors de cette 6e étape, mais surtout avec le sentiment d’un devoir accompli. Car c’est bien dans le respect d’une couleur, d’un maillot, d’un statut, d’une tradition que Wout van Aert s’inscrit et envisage son métier, n’en déplaise aux analystes qui ont trouvé son initiative du jour insensée.