Isaac Mbenza: «En arrivant à Charleroi, j’étais dos au mur»

Arrivé à la surprise générale au Sporting de Charleroi en mars, Isaac Mbenza a convaincu le club sambrien de lui accorder sa confiance pour qu’ils signent conjointement un contrat de deux ans, plus une saison en option. Alors qu’il bénéficiera cette fois d’une préparation, le natif de Saint-Denis veut rendre la pareille à Charleroi. « Je me sens forcément mieux physiquement puisque je participe à la préparation, dans un effectif et avec des méthodes que je connais. Cela change tout. » Le joueur de 26 ans revient sur sa carrière et ses ambitions.

À quel point êtes-vous soulagé de rester au Sporting ?