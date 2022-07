David Goffin préface la seule demi-finale du jour à Wimbledon: «Cameron Norrie va devoir battre un alien»

Une seule demi-finale messieurs au programme de ce vendredi, dès 14h30, sur le Central avec un énorme favori : Novak Djokovic pour une place en finale... contre Nick Kyrgios, tout le monde le sait depuis l’annonce du forfait de Nadal, jeudi soir. Et tous les fans belges auraient aimé que le Serbe soit opposé, dans cette bagarre pour la finale de Wimbledon, à David Goffin. Le moment historique s’est évaporé, alors que le Liégeois avait pourtant les meilleures cartes en mains (il a mené deux sets à un). Mais on va arrêter de tourner la raquette dans la plaie, tout en soulignant les qualités de contre et de lutte de Cameron Norrie « qui n’est pas un joueur du top 10 (NDLR : 12e mondial exactement) pour rien », commentait ainsi le nº1 belge.