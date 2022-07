James Caan, l’acteur qui préférait jouer les méchants

James Caan était Sonny, le fils brutal du « Parrain » de Francis Ford Coppola. L’acteur new-yorkais est mort à 82 ans, après avoir tourné avec les plus grands, de Billy Wilder, Howard Hawks, Michael Mann et Sam Peckinpah à Claude Lelouch.

C’est toujours plus intéressant de jouer le méchant » : James Caan résumait sa carrière dans cette posture. Sale gosse, il avait grandi dans les rues de New York à jouer les petits caïds. « Je n’avais pas de parents à qui je pouvais prendre un million de dollars », disait-il. « Nous étions une famille de la classe inférieure. Mais je crois vraiment que vous grandissez d’une certaine manière à New York. Vous savez gagner et perdre. Il y a un millier d’enfants dehors, vous savez qui pousser et qui ne pas pousser. Il y a un sixième sens que vous développez juste parce que c’est New York… »