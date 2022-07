Bruxelles: un nouveau parc sera aménagé dès septembre

Le plus grand skateparc de la région, un bac à sable… voici ce que l’on sait sur l’aménagement de ce nouveau parc au Quai des Matériaux.

Après une séance d’informations destinée aux riverains, les travaux devraient débuter avec des démolitions, la mise en place d’égouts et le revêtement des sols. Ceux-ci permettront l’aménagement de deux terrains de sport, d’un bac à sable et d’autres éléments paysagers.

L’aménagement du parc au Quai des Matériaux devrait commencer en septembre 2022. C’est une information de BX1 . Le Fond fédéral bruxellois Beliris a présenté aux riverains les différentes phases de travaux prévues. Le projet, qui devait commencer en 2021, avait été reporté car la dépollution des sols avait demandé plus de temps qu’anticipé.

La deuxième grande étape de l’aménagement sera lancée en 2023 et consistera en la démolition des anciens hangars du port et la décontamination des sols. Ces travaux permettront la création du plus grand skateparc de la région, avec une superficie de 2.200 m2.