Hugo Clément menacé de mort après avoir pris position sur l’abattage sans étourdissement

Il réfute toute accusation d’islamophobie. Hugo Clément défend qu’en tant que militant pour la cause animale, il se bat pour « 1000 sujets » toute l’année, citant notamment les corridas, les abattoirs « classiques » et la pêche industrielle. « Il n’y a aucune raison de ne pas combattre une pratique qui ajoute des souffrances inutiles sous prétexte qu’elle se fait au nom de croyances. Non, les associations ne se “réveillent” pas au moment de l’Aïd, elles se battent tous les jours, et ne ferment les yeux sur rien. », conclut Hugo Clément.