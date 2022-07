Les lanceurs d’alerte ne pourront plus être licenciés

Le Conseil des ministres va approuver ce matin un mécanisme de protection des lanceurs et lanceuses d’alerte, ces personnes qui, au sein des entreprises et institutions, dénoncent des irrégularités. A l’exception du secteur financier, il n’existait jusqu’ici aucune protection digne de ce nom pour celles et ceux qui se risquaient à rendre publics des dysfonctionnements parfois majeurs.