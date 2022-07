France: 700 pompiers luttent contre un grand incendie dans le Gard, «toujours actif»

Le grand incendie qui a déjà brûlé plus de 600 hectares de végétation depuis jeudi soir dans le nord du Gard « est toujours actif » vendredi matin, selon les pompiers, qui se préparent à une nouvelle journée de lutte avec 700 hommes et femmes sur place.

Ça se poursuit, mais le feu progresse moins vite et ne menace plus d’habitation heureusement , a expliqué à l’AFP un porte-parole des pompiers du Gard par téléphone tôt vendredi matin, ajoutant que de nombreuses lisières du feu restent « non accessibles ».

A peine le jour levé vendredi, les moyens aériens ont repris les largages, avec deux Milan engagés dès 6h, a indiqué la même source.