SNCB: des perturbations entre Bruxelles et Nivelles ce week-end

Les trains S1 Anvers-Central - Bruxelles - Nivelles seront remplacés par des bus. Ils feront arrêt à Bruxelles-Midi, Forest-Est, Uccle-Stalle, Uccle-Calevoet, Moensberg, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles.

Des travaux seront effectués pendant le week-end du 9 et 10 juillet entre Bruxelles et Nivelles. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du chantier du RER. La circulation des trains sera adaptée dans les deux sens.

Les trains S9 Louvain - Bruxelles-Schuman - Nivelles seront déviés entre Saint-Job et Linkebeek et circuleront exceptionnellement jusqu’à Hal. Ils s’arrêteront exceptionnellement à Moensberg d’où, muni de votre ticket de train, vous pourrez prendre un bus de remplacement de la SCNB qui fera halte à Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine-l’Alleud, Lillois et Nivelles.