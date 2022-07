Droit à l’IVG: la franc-maçonnerie appelle le politique à prévenir tout revirement en Belgique

Les principaux grands maîtres et présidents de la franc-maçonnerie belge ont invité vendredi 8 juillet, dans une rare communication publique, le monde politique belge à faire le nécessaire pour que ne se produise, comme aux États-Unis, une remise en cause du droit à l’IVG.

Les obédiences maçonniques libérales et adogmatiques belges ont appelé ce vendredi les responsables politiques belges à « être vigilants » face à un risque de remise en cause du droit à l’IVG . La franc-maçonnerie belge a ainsi demandé à faire le nécessaire pour éviter qu’un « tel revirement », qu’elle considère comme « une atteinte à la santé des femmes et comme une restriction fondamentale des droits des femmes, ne devienne pas la nouvelle norme ».

Ces obédiences disent avoir appris « avec inquiétude » la décision de la Cour suprême des États-Unis d’Amérique, restreignant drastiquement le droit à l’avortement dans certains États. « Nous désirons exprimer nos craintes que cette décision n’appelle en Europe à un regain d’activisme anti-avortement et d’opposition à de nombreux thèmes éthiques tels que l’euthanasie ou l’égalité des genres pour n’en citer que quelques-uns », ont ajouté ces obédiences, le Grand Orient de Belgique, la fédération du Droit humain, la Grande Loge de Belgique, la Grande Loge féminine de Belgique ainsi que Lithos Confédération de loges, dans un communiqué signé de leurs cinq grands maîtres et présidents.