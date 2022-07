Voyages en France: voici les points noirs à éviter ce week-end

La circulation sera dense sur l’ensemble des grands axes vendredi et samedi pour le début officiel des congés scolaires, selon Bison futé, en particulier en direction du Sud et des régions côtières.

Dans le sens des départs, la journée de vendredi est classée orange au niveau national et rouge en Ile-de-France, notamment l’après-midi, et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ; celle de samedi rouge au niveau national et noire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.