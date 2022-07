Des mesures concrètes pour la justice climatique, maintenant!

La guerre en Ukraine et les risques sur nos approvisionnements énergétiques prévus pour cet hiver doivent nous pousser à accélérer la mise en œuvre d’une politique climatique ambitieuse. En effet les remèdes à ces deux crises sont en grande partie les mêmes : réduire drastiquement nos consommations d’énergie et shifter vers les énergies renouvelables. C’est pour cette raison que l’UE a porté fin juin son objectif renouvelable à 40 % et de réduction de consommation d’énergie à 39 % (contre respectivement 32 % et 32,5 % précédemment).

La Belgique doit emboîter le pas à la dynamique européenne et revoir son ambition climatique à la hausse. Dans une carte blanche publiée en mai, la Coalition climat appelait ainsi à aboutir à un nouveau plan climat 2030 qui soit un modèle de transition juste pour les travailleurs et les populations en précarité. Le plan belge, sommes des plans régionaux et fédéraux, doit amener à 47 % de réduction de GES en 2030, tel que le demande l'UE. Presque deux mois plus tard, la Flandre semble toujours bloquer cet objectif, et à aucun niveau de pouvoir ne se dessinent des mesures crédibles pour l'atteindre…

Le climat nécessite des actions concrètes

Ces plans climat constituent la « boîte à outils » de mesures climat. Mais au-delà, nous sommes surtout préoccupés par le manque de volonté de mettre pratiquement ces outils en œuvre.