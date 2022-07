«Good Living»: les nouvelles règles de l’urbanisme bruxellois se précisent

Tournant le dos aux règles hyperdétaillées de l’actuelle version, datant de 2007, la future bible urbanistique de la capitale pour les 15 à 20 prochaines années a été validée par le gouvernement bruxellois. Elle sera fondée sur des principes fondateurs autour de trois priorités : les espaces ouverts, l’urbanité et l’habitabilité.

Des infrastructures cyclables sur toutes les voiries

Premier principe : le futur règlement baptisé « Good Living » vise à créer des espaces ouverts où il y a de la place pour jouer, faire des découvertes et des rencontres ; où chacun peut se déplacer agréablement et en sécurité, ont indiqué vendredi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et le secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (Vooruit).

Un maximum de 50 % de la voirie à réaménager sera réservée à la voiture. Le reste sera affecté aux piétons, cyclistes, transports en commun, aux arbres, aux jeux, au bancs… Toutes les voiries bruxelloises devront bénéficier d’infrastructures cyclables. Les trottoirs devront avoir une largeur minimale de 2 mètres. Le stationnement en épi et devant des monuments classés, parcs, édifices culturels et religieux sera interdit. Au moins 10 à 15 % de la surface totale de la voirie devra être réservée aux plantations de pleine terre.

Priorité à la rénovation

Les immeubles d’une surface de plus de 1.000 m2 devront disposer d’un espace ouvert accessible aux usagers du bâtiment. Chaque projet devra compter 30 % de superficie non bâtie dont 75 % accessibles à des plantations de pleine terre.

Rayon urbanité, on privilégiera la rénovation à la démolition/reconstruction autorisée qu’à titre exceptionnel ; et les projets multi-fonctions. La gestion des eaux de pluie devra être intégrée dans tout projet. Les toitures plates de plus de 20m2 devront être affectées à des terrasses, toitures vertes, à de l’agriculture urbaine ou à des panneaux solaires.

À l’automne, les tours de consultation avec toutes les communes et les instances régionales commenceront. L’enquête publique sera organisée. Les réactions seront analysées, par Urban-Brussels, de même que l’avis de la Commission régionale de Développement, afin d’apporter d’éventuelles modifications au projet de nouveau Règlement Régional d’Urbanisme.