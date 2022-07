Des petits jeux ludiques au menu des joueurs du Standard, toujours en stage aux Pays-Bas

Sur place, on a constaté que Shamir, un joueur qui avait écourté la séance de mercredi pour des soucis aux adducteurs, était de retour. On recensait 25 joueurs sur le terrain. En fait, il ne manquait que Tapsoba. Ce dernier s’entraînait avec un kiné à l’hôtel.

Les Rouches sont toujours en stage aux Pays-Bas. Un entraînement a débuté à 11h et a duré un peu plus d’une heure.

Ces exercices, par petits groupes, ont donné lieu à un jeu plus global. De fait, il fallait se montrer le meilleur en équipe. Et ce sont Raskin, Pavlovic, Dussenne, Bokadi et Ghalidi qui l’ont emporté.

Durant cette séance, on a notamment eu droit à une séance de mise en jambes ainsi qu’à une série de petits jeux relativement ludiques et étonnants. Ensuite, place à des exercices de finition avec centres, reprises de volée…

Après-midi, place à du repos pour des Rouches qui ont quartier libre, comme en début de stage, en somme. Et ce, dans le but d’être le plus frais possible pour jouer, ce samedi, un match amical face au PAOK Salonique.