Vers une vague de chaleur la semaine prochaine? Voici les prévisions dans votre région

Des éclaircies sont prévues pour l’ensemble du pays. Malgré que le temps restera sec à beaucoup d’endroit, des nuages et averses locales sont à prévoir. Pour la côte et les Hautes-Fagnes, les maxima se situeront entre 19 ou 20 degrés. La température frôlera les 24 ou 25 degrés le long de la frontière française. Le vent sera modéré.

IRM

Dimanche

Le temps sera principalement sec avec des averses locales dans l’est du territoire. Il y aura d’abord des éclaircies mais, au fur et à mesure de la journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux. Par contre, le temps sera ensoleillé à la côte. Les maxima sont compris entre 18 et 22 degrés. Le vent sera modéré pour l’ensemble de la Belgique.

IRM

Lundi

Le temps sera sec et ensoleillé, quelques nuages couvriront le ciel du centre et l’est du pays. Les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés sous un vent faible à modéré.

IRM

Mardi

Les températures se réchaufferont. Les maxima seront de 23 et 29 degrés. Le temps sera encore une fois sec et ensoleillé avec un vent faible.

IRM

Les températures vont s’envoler à partir du 16 juillet pour atteindre les 35 degrés les jours suivant.