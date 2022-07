«Good Living»: les nouvelles règles de l’urbanisme bruxellois se précisent

Tournant le dos aux règles hyperdétaillées de l’actuelle version, datant de 2007, la future bible urbanistique de la capitale pour les 15 à 20 prochaines années a été validée par le gouvernement bruxellois. Elle sera fondée sur des principes fondateurs autour de trois priorités : les espaces ouverts, l’urbanité et l’habitabilité.

Des infrastructures cyclables sur toutes les voiries

Premier principe : le futur règlement baptisé « Good Living » vise à créer des espaces ouverts où il y a de la place pour jouer, faire des découvertes et des rencontres, où chacun peut se déplacer agréablement et en sécurité, ont indiqué vendredi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et le secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet (Vooruit).