S’il vous plaît, dessine-moi une maison

En 2050, 75 % des 9,8 milliards d’êtres humains habiteront en ville. Le bois armé aura remplacé le béton armé pour construire les gratte-ciel de demain et préserver les ressources en sable et en eau de la planète. Chacun d’entre nous devra réfléchir à économiser l’espace et l’énergie. Il faudra construire plus petit, en hauteur et apprendre à partager les terrasses ou les jardins. La superficie des nouveaux appartements devrait diminuer de 10 à 20 %. Plusieurs familles pourront cohabiter dans une seule maison en partageant buanderie, cuisine et salle à manger. L’intérieur du futur sera modulaire, avec des murs amovibles pour adapter les pièces à l’évolution des familles. Ces formules d’habitat coopératif permettront selon les sociologues de partager la chaleur humaine pour réchauffer les cœurs. La maison familiale retrouverait ainsi son sens premier.