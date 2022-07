Mercato: Steven Bergwijn pour cinq ans à l’Ajax, Pepe Reina de retour à Villarreal

En mai dernier, Bergwijn avait fait part de ses intentions de quitter le nord de Londres, en raison de son manque de temps de jeu, afin de rejoindre un club lui permettant de jouer davantage en vue d’une sélection pour la Coupe du monde l’hiver prochain au Qatar.

L’Ajax avait déjà essayé d’attirer le joueur, en vain, en janvier dernier. Une nouvelle tentative cet été s’est donc révélée être la bonne.

International depuis 2018, Bergwijn compte 22 sélections (6 buts, dont celui d’ouverture lors de la victoire 1-4 contre la Belgique en Ligue des Nations) sous le maillot « Oranje ». Le sélectionneur Louis Van Gaal avait récemment conseillé à ses internationaux de jouer régulièrement en club s’ils voulaient être sélectionnables pour le Mondial 2022.

Le transfert le plus onéreux à destination de l’Eredivisie était jusqu’alors celui du Franco-Ivoirien Sébastien Haller acquis par… l’Ajax en 2021, en provenance de West Ham, pour 22 millions d’euros.

Bergwijn a signé un contrat d’une durée de cinq ans vendredi après avoir passé avec succès sa visite médicale mercredi à Amsterdam.

Pepe Reina revient à Villarreal

Le club espagnol de Villarreal a annoncé vendredi l’engagement du gardien de but espagnol. Libre de tout contrat à la Lazio Rome, Pepe Reina, qui fêtera ses 40 ans le 31 août, a signé un contrat d’un an avec le club demi-finaliste de la dernière Ligue des champions et 7e de La Liga. Il a déjà joué à Villarreal entre 2002 et 2005.

Formé au FC Barcelone, après son passage à Villarreal, José Manuel Reina Paez a évolué à Liverpool (2005-13), à Naples (2013-14), au Bayern Munich (2014-15), à Naples (2015-18), à l’AC Milan (2018-jan 2020) et à Aston Villa (jan-juin 2020). Au cours des deux dernières saisons, il a joué 54 matches sous le maillot de la Lazio.