Les affiches touristiques, la déco qui brasse une douce nostalgie

On ne compte plus les affiches « vintage » qui ont une ville pour sujet. Héritières d’une riche histoire, elles laissent vagabonder un anachronisme plaisant.

Difficile de les louper avec leurs grands aplats de couleurs, leurs typographies particulières, leurs airs « vintage » et surtout cette façon qu’elles ont de représenter des villes à partir d’un élément « iconique ». Les affiches touristiques, comme on les nomme généralement, se sont multipliées ces dernières années, « figeant » bien d’autres cités que Paris, Londres, New York ou Rome – les standards du genre – et se sont même imposées dans les intérieurs comme des éléments de décoration à part entière.