Coronavirus et BA.5: à quel moment faut-il s’isoler?

Face à l’augmentation des contaminations, voici comment savoir si l’on est infecté et comment agir afin d’éviter la propagation du virus.

En ce début d’été, la tendance est à l’omicron BA.5 . Officiellement, on dépasse les 3.000 contaminations quotidiennes détectées par PCR (+25 % sur une semaine). Officieusement, le nombre d’infections est bien plus important, car tous ceux qui se contentent d’un autotest échappent au recensement.

Les mesures en vigueur

La circulation du virus étant toujours élevée, les stratégies de test et d’isolement sont maintenues en cas de symptômes. Les personnes positives doivent observer une période d’isolement de minimum 7 jours, restant à leur domicile et limitant les contacts. Cette période se termine après une semaine et s’il est constatée une amélioration clinique des symptômes.

En cas de contact à haut risque avec une personne de son foyer, il n’est pas nécessaire de se faire tester via un PCR ni d’observer une quarantaine. Des autotests quotidien ainsi qu’un suivi de symptômes s’imposent cependant. Le masque buccal est fortement recommandé à l’extérieur du foyer.

Cette situation s’applique aussi si le contact à haut risque a eu lieu hors du foyer : ni test PCR ni quarantaine ne sont requis mais autotests et masque buccal sont également recommandés. Plus d’informations sur les mesures à respecter sur le site https://www.info-coronavirus.be/.

Les symptômes de BA.5

Les symptômes liés à ce sous-variant sont similaires à ceux d’omicron : nez qui coule, maux de tête, fatigue, éternuements et maux de gorge. D’autres symptômes sont parfois rapportés : la diminution de l’appétit, douleurs musculaires ou fièvre légère.