Un ancien grand espoir du football belge met un terme à sa carrière à l’âge de 25 ans

Ancien international belge chez les jeunes, il avait quitté Anderlecht à 16 ans pour rejoindre Manchester City. On lui promettait un avenir à la Vincent Kompany. Il n’a jamais percé chez les Cityzens ni ensuite au KV Ostende. Il n’a plus joué depuis la fin de son contrat au NEC Nimègue, en 2e division.

« Cela a été un honneur et un plaisir de représenter les clubs pour lesquels j’ai joué », a-t-il indiqué. « J’ai connu des hauts et des bas, mais je suis prêt pour quelque chose de nouveau dans ma vie. Je voudrais remercier mes anciens équipiers, entraîneurs, et les personnes dans l’ombre qui m’ont permis de vivre cette aventure. Le football m’a appris tellement, sur le terrain mais aussi en dehors, et je veux utiliser tout ça dans le prochain chapitre de ma vie ».