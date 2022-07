Un suspect arrêté pour l’assassinat de l’homme retrouvé mort dans une voiture à Molenbeek

Un suspect a été arrêté pour le meurtre de Jan-Willem Peeters, d’après un communiqué du procureur du Roi. Mercredi, l’ancien avocat avait été retrouvé sans vie dans une voiture dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean.

Selon les proches de la victime, interrogés par le média bruxellois Bruzz, il s’agirait d’un acte de représailles s’inscrivant dans un litige en matière de logement. L’avocat vivait jusqu’à l’année passée à Overijse, dans l’appartement d’un immeuble que ses grands-parents avaient vendu contre la rénovation et une location avantageuse pour leur petit-fils, Jan-Willem Peeters. Bien que ce soit indiqué dans le bail, les nouveaux propriétaires s’y sont refusés, réclamant que l’avocat déménage le plus rapidement possible. « C’est là que le harcèlement a commencé », raconte un proche à nos confrères.