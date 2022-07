Meurtre de Shinzo Abe: cet ex-Premier ministre qui était resté omnipotent

Avec l’ex-Premier ministre Jun’ichirō Koizumi (2001-2006), Shinzo Abe fut incontestablement la personnalité la plus marquante de la politique japonaise de ces vingt dernières années. Il fut même le chef de gouvernement à la plus grande longévité de l’histoire du pays – dans cet archipel qui, avant lui, avait l’habitude de changer de chef de gouvernement à peu près tous les ans. Après un premier mandat éphémère et agité à la tête de l’Etat, de 2006 à 2007, il réussit à revenir au sommet du pouvoir à la fin 2012 et à s’y maintenir pendant près de huit ans grâce à six élections législatives consécutives qu’il remporta haut la main. En août 2020, toutefois, de gros soucis de santé l’obligèrent de démissionner.