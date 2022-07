Elizabeth II-Boris Johnson: la fin d’une si longue histoire…

Elizabeth II a vu se succéder quatorze Premiers ministres en 70 ans de règne. La souveraine a apprécié certains et détesté d’autres. Mais la monarque est toujours restée au-dessus de la mêlée partisane en refusant de dévoiler ses favoris. Paradoxalement, Boris Johnson, qui a démissionné de la direction du parti conservateur et bientôt du poste de Premier ministre, a tenu une place à part.

Lorsque la reine reçoit Boris Johnson, le 24 juillet 2019, à l’issue de sa victoire dans la course au leadership du Parti conservateur pour lui confier le soin de former un nouveau gouvernement, elle arbore un air apaisé. Après le chemin de croix de l’ancienne locataire du 10 Downing Street Theresa May, elle est persuadée que le nouveau venu va sortir le Brexit de l’ornière. C’est en substance ce qu’elle a voulu dire, avec son sens habituel de la litote, en lui déclarant, sur un ton ironique : « Je me demande pourquoi quiconque souhaite ce job. »