Les inondations ont fait 39 morts. Derrière un nombre, des noms

Il y a un an, en plein cœur de l’été, le ciel est tombé sur la Wallonie : des précipitations hors normes, dans l’intensité comme dans la durée, ont provoqué des inondations inédites. La pire catastrophe naturelle en Belgique : 209 des 262 communes du sud du pays touchées, 100.000 sinistrés, plus de deux milliards de dégâts. Et 39 morts.

Oui, 39 morts, on ne le soulignera jamais assez, dont la grande majorité dans les vallées de l’Ourthe et de la Vesdre. Ce samedi, Le Soir entame la publication d’une série d’articles consacrés aux conséquences du drame et aux perspectives de reconstruction (voir par ailleurs). Le jeudi 14 juillet à Chênée, une cérémonie officielle rendra hommage aux disparus, en présence du Roi et de la Reine. L’heure était venue, pour la rédaction aussi, d’évoquer ces 39 vies perdues.