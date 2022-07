Energie: le transit de gaz russe par l’Ukraine atteint son plus bas niveau historique

Le transit de gaz russe via l’Ukraine est tombé en juin à son plus bas niveau historique, soit à 334 millions de mètres cubes par jour, a annoncé vendredi l’opérateur des gazoducs ukrainiens OGTSOU, dénonçant le «chantage gazier» de Moscou.

À lire aussi Podcast – Comment l’Europe pourrait-elle se passer du gaz russe?

Il reproche au groupe russe Gazprom «de n’exploiter qu’un septième des capacités des gazoducs ukrainiens, et de ne pas utiliser même les quotas réservés et payés en vertu de son contrat avec l’OGTSOU». Or, souligne l’opérateur ukrainien, des «voies alternatives» permettraient d’envoyer vers l’Europe occidentale des volumes bien plus importants et de remplacer complètement le transit par le gazoduc Nord Stream 1, utilisé actuellement à 40% de sa capacité par la Russie.