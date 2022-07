Kirill Serebrennikov: un homme libre au pays de Poutine

Stop War ! En lettres géantes blanches sur fond rouge, le message s’inscrit sur la muraille de la Cour d’Honneur à l’issue de la représentation du Moine noir. Si celle-ci n’a rien de politique et ne fait aucun lien avec la situation actuelle en Ukraine, Kirill Serebrennikov continue à assumer pleinement son rôle de critique de Vladimir Poutine. Né le 7 septembre 1969, il est le fils d’un père russe d’origine juive et d’une mère ukrainienne. Dès les années 90, il se fait remarquer par diverses mises en scène de théâtre et de cinéma, d’abord pour la télévision. Nommé directeur du Théâtre dramatique de Moscou Nikolas Gogol en 2012, il le réforme en profondeur créant un Centre Gogol avec trois troupes de théâtre, des concerts, débats, projections, etc.