Horeca: les raisons de la pénurie de main-d’œuvre

La pandémie de covid a mis la totalité du secteur horeca sur les genoux. Les professions de l’hôtellerie et de la restauration figurent désormais au sommet de la liste des métiers en pénurie. Les demandes d’emploi en la matière abondent pourtant. Alors, qu’est-ce qui coince ?

Près de 200 barmans, 500 cuisiniers et 1.000 serveurs manquent à l’heure actuelle en Wallonie selon la base de données du Forem. Actiris, équivalent bruxellois du Forem, recense de son côté 352 postes à pourvoir dans l’horeca. Le porte-parole d’Actiris, Romain Adam, insiste cependant sur la représentativité relative de ce chiffre par rapport à toutes les offres d’emploi existantes : « Selon moi, il y en a beaucoup plus, en réalité. Cela s’explique par les méthodes de recrutement spécifiques au secteur : le bouche-à-oreille et les annonces sur Facebook sont priorisés avant de passer par nos services. »