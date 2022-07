«Pique-moi le cœur, pas le corps», les slogans du festival Les Ardentes critiqués par des collectifs liégeois

Première édition depuis le mouvement #Balance ton bar, elle accueillera un dispositif inédit pour détecter le plus rapidement possible des potentielles drogues. « C’est une initiative inédite. Ça a été mandaté par l’organisation des Ardentes, pour pouvoir venir en soutien de la police » explique à la RTBF Jérôme Demarchin, directeur adjoint du Labo Cita qui sera présent sur le site. « On a ici sur site un dépistage de 21 drogues très rapide, 17 minutes, et on a également mis en place un système pour rapatrier des échantillons très rapidement sur le site de La Citadelle s’il y avait d’autres choses à chercher comme par exemple du GHB ou d’autres produits qui auraient pu être donnés à des personnes sans qu’elles en soient conscientes. »

En plus de la présence du labo sur le site de Rocourt, les responsables du festival ont mis en place un plan pour faire du consentement une « priorité ». En plus des Safety Zones, des psychologues et des infirmières sur place, ce plan Synka (consentement en grec) propose un numéro d’appel d’urgence disponible 24h/24, le 0800 20 301. Des protections de verres anti-drogues sont également disponibles.

Mais, selon les informations des Grenades, plusieurs collectifs féministes liégeois, dont le collectif « Et ta sœur ? », ont dénoncé la communication de ce plan. Sont pointés les slogans du plan Synka, tels que « Drogue-moi à la tendresse », « Pique-moi le cœur, pas le corps » et « Pas d’accord, pas de corps-à-corps », présents notamment sur les T-shirts des bénévoles. « Pour nous, ces slogans décrivent les violences sexuelles d’une manière romantisée », explique l’une des membres du collectif « Et ta sœur » aux Grenades.