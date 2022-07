Le fan des Stones: «Quand Charlie Watts est mort, j’ai eu les larmes aux yeux»

Il dit adorer la bande à Jagger depuis 1972. Avait 12 ans à l’époque, et en a 62 aujourd’hui. Un demi-siècle de fidélité, ça compte, et dieu sait si le Stones comptent dans la vie de Claude Remy. Qui les a suivis sur toutes les tournées depuis qu’il les a vus pour la première fois. « J’ai évité Werchter à partir du moment où, un jour, Mick Jagger a parlé en français et s’est fait siffler par une partie du public. En général, j’allais les voir à Paris ou en Allemagne. Cette année, ce ne sera pas au stade Roi Baudouin, d’abord parce que c’est beaucoup trop cher, et puis j’ai mon jeune fils à la maison ce jour-là. Je gagne correctement ma vie, mais 150 euros pour aller voir les Stones, ça m’énerve un peu ! En Allemagne, c’est quasiment moitié prix : j’irai donc avec mon pote, on partira de Liège, on dormira à l’hôtel et on reviendra tranquillement le lendemain ! »