Zoo de Planckendael: des nouveaux orangs-outans arrivent la semaine prochaine

Moni, 44 ans et Karo, 48 ans, sont attendues mardi en provenance du jardin botanique et zoologique Wilhelma de Stuttgart, alors que le jeune mâle arrivera vendredi depuis Bratislava. Dans un premier temps, le trio sera hébergé à part afin de les aider à s’acclimater. De toute façon, le mâle sera séparé de celui déjà présent à Planckendael pour éviter tout conflit, même si le parc malinois veut essayer de faire cohabiter les orangs-outans avec d’autres espèces. Pour ce faire, les grands singes partageront un site avec deux gibbons et quelques loutres.

Le départ de Moni et Karo signifie, après 60 ans, la fin de l’élevage d’orangs-outans à Wilhelma, puisque Batak, un mâle de 12 ans, s’envolera également pour le Monde Sauvage d’Aywaille. Dorénavant, Wilhelma veut se consacrer, entre autres, aux koalas et, plus tard, aux tigres et aux éléphants.