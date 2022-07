Euro féminin: l’heure des Red Flames est arrivée

La Belgique affronte l’Islande ce dimanche (18 heures) avec l’espoir de bien lancer son Euro. Une victoire et trois points gonfleraient la confiance des filles d’Ives Serneels, avant la France et peut-être une « finale » contre l’Italie, l’autre outsider du groupe.

Loin de l’effervescence du grand coup d’envoi donné par les Anglaises et les Autrichiennes mercredi soir, les Red Flames entament leur Euro ce dimanche contre l’Islande. Loin d’Old Trafford et de ses 70.000 places, loin également de la splendeur d’un Etihad Stadium pourtant à portée de main, mais dont les 22 Belges et Islandaises n’étaient apparemment pas dignes. Elles joueront donc au... stade d’entraînement des Cityzens. Ce mauvais coup de pub faite à la gente féminine ne doit toutefois pas perturber les joueuses d’Ives Serneels à Manchester, mais au contraire décupler leurs forces, au moment d’aborder le match le plus important de leur tournoi. De leur histoire.